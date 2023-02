Redação Jornal do Tocantins

Festas e eventos culturais foram incluídos no Calendário Cultural do Estado do Tocantins deste ano, por meio da Portaria da Sectur n° 05/2023, assinada pelo secretário da cultura e turismo, Hercy Ayres Rodrigues Filho.

Entre as inclusões estão festejos, festivais, dia do evangélico, semana da cultura, rodeio, romaria, feira literária e folia de reis, nas cidades de Gurupi, Dianópolis, Esperantina, Paraíso, Porto Nacional, Rio Sono, Miranorte e Angico. [Confira a tabela no fim da matéria].

Segundo a portaria, a inclusão foi necessária para atualizar o calendário para a “divulgação da identidade cultural dos municípios tocantinenses em nível estadual e nacional”.

A publicação também considera a importância para a economia das cidades acerca da geração de renda e reconhecimento da cultura popular local.