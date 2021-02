Vida Urbana Municípios da região central do Tocantins apresentam redução na criminalidade, aponta PM O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Polícia Militar (PM), por meio do 6° Batalhão

Em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 86% nos crimes de furto em residência, 72% das ocorrências de furto de carros e a diminuição de 45% dos crimes contra a vida. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Polícia Militar (PM), por meio do 6° Batalhão. Essa comando da polícia é responsável pelo polici...