Municípios com população indígena têm melhor índice de vacinação percentual no Tocantins Tocantínia, Goiatins, Itacajá e Tocantinópolis lideram ranking de percentual da população vacina neta sexta-feira, 5

O senso comum de que a população indígena tem resistência à vacinação contra a Covid-19 parece não encontrar a realidade no Estado do Tocantins. Os municípios de Tocantínia, Goiatins, Itacajá e Tocantinópolis, em que há população indígena no grupo prioritário para ser vacinado contra a Covid-19, são os que apresentam os maiores índices percentuais de vacinação no Estado. N...