Vida Urbana Município de Palmas está sem fornecer fraldas descartáveis a pessoas com deficiência Secretaria da Saúde justifica que a fornecedora desistiu do processo licitatório. “Tem vezes que eu tiro do alimento para comprar”, diz a mãe de Gustavo Silva, 20 anos, que precisa de doações

A dona de casa Silvana Gomes da Silva, de 41 anos, moradora de Palmas, é mãe do jovem Gustavo Gomes da Silva, de 20 anos, diagnosticado desde o nascimento com paralisia cerebral. Além dele, Silvana tem mais um filho adolescente de 17 anos que mora com ela. Viúva, ela sustenta os dois filhos com apenas um salário mínimo proveniente de um benefício do govern...