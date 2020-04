Redação Jornal do Tocantins

Ainda sem nenhum caso confirmado de Covid-19, a cidade de Colinas do Tocantins, a 270 km de Palmas teve as ruas desinfetadas por equipes das secretarias municiais (Saúde e de Infraestrutura) em parceria com a Defesa Civil e Polícia Militar na noite de domingo.

Segundo a assessoria da prefeitura a medida preventiva se deu com solução a base de água e hipoclorito de sódio pulverizada em ruas e avenidas de bancos, postos de gasolina, mercado municipal e praças, locais onde há mais circulação de pessoas e seguiu os protocolos e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS).

Por meio da assessoria, a diretora de vigilância epidemiologia local, Roberta Araújo de Oliveira, disse que a equipe que atuou no processo usou os equipamentos de proteção individual e alertou que a solução não faz mal à saúde das pessoas por isso ocorreu à noite. A prefeitura também recomentou que as pessoas continuem realizando o isolamento social.