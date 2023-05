Quem passa pelas principais avenidas de Palmas consegue perceber que novas placas de sinalização vertical de trânsito como por exemplo, para passagem sinalizada de pedestres, velocidade máxima, parada obrigatória e sentido de circulação de rotatória, foram implantas em alguns pontos da capital.

De acordo com a Prefeitura de Palmas, segundo a Superintendência de Obras Viárias, serão instaladas ao todo 3.089 placas em todo o plano diretor.

A Avenida LO-04, localizada ao lado do Parque dos Povos Indígenas, na região norte da capital, é uma das vias que receberam a ampliação da sinalização.

O Jornal do Tocantins esteve no local nesta manhã de sexta-feira, 19, e procurou saber dos moradores o que acham da ampliação.

O bancário Reginaldo Bezerra dos Reis, de 55 anos, que frequenta o Parque dos Povos Indígenas para fazer caminhada, afirmou que a sinalização é útil e necessária. “Tem que ter as placas para que motoristas e pedestres possam saber direitinho qual direção tomar".

Quem aprova também a sinalização é o professor de educação física, Renato Brunes, de 34 anos, que usa o local para fazer exercícios físicos, e disse que a implantação de placas de uma forma visível, é importante principalmente para evitar acidentes.

“Eu acho que quando colocam as placas de sinalização de forma que as pessoas conseguem enxergar, fica bem mais seguro, mais claro, tanto para que os motoristas como os pedestres, transitem com mais segurança.

Segundo a prefeitura de Palmas, a renovação da sinalização de trânsito contemplará as principais avenidas do Plano Diretor de Palmas e teve início em abril deste ano.

As Avenidas NS-2, NS-4, NS-6, NS-8, LO-2, LO-3, LO-4 e LO-5 são as primeiras a receberem as placas de sinalização vertical, com os suportes ou as placas instalados.