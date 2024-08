Vida Urbana Mulheres vítimas de violência serão contratadas por empresas terceirizadas do MPTO; entenda Programa prevê a reserva de, no mínimo, 5% das vagas em contratos de terceirização para mulheres que tenham sido vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual

Um programa lançado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) prevê a reserva de, no mínimo, 5% das vagas em contratos de terceirização para mulheres que tenham sido vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual. Segundo o órgão ministerial, a iniciativa inclui também um acompanhamento especializado por meio do Núcleo Maria da Penha do MPT...