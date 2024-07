Vida Urbana Mulheres são suspeitas de exigir dinheiro para não divulgar vídeo íntimo de homem A vítima ainda chegou a enviar o dinheiro que elas pediam, mas as ameaças continuaram

Duas mulheres de 19 anos são investigadas suspeitas de exigir dinheiro para não divulgar vídeos íntimos de um homem. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (31) pela Polícia Civil do Tocantins, em Araguatins, no extremo norte do Estado. Conforme o titular da 10ª DP e responsável pelo caso, o delegado Teofabio Alves Siqueira, as investigações sobre ...