Vida Urbana Mulheres são proibidas de mascar chicletes e usar minissaia e decote em unidades de saúde de Colinas Documento proíbe ainda uso de celular no serviço e a formação de “rodinhas de conversa” para todos os servidores municipais da saúde; prefeitura diz que não aprovou a medida e vai revogá-la

A diretora de Atenção Básica da Secretaria da Saúde de Colinas do Tocantins, Amanda Fernandes Torquato Guimarães, baixou um termo de adequação ao ambiente do trabalho para todas as unidades de saúde que proíbe as funcionárias de usar roupa com decote, shorts e minissaia nas unidades de saúde do município, a 270 km de distância de Palmas. O termo traz ainda a proi...