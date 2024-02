Na terça-feira, 20, por volta das 16h 15min, duas mulheres, não identificadas, foram agredidas durante assalto à residência no Setor Santa Clara, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. A Polícia Militar (PM) não divulgou nome e idade das vítimas.

As vítimas relataram aos militares que dois homens haviam invadido a residência e anunciado o assalto. E que um dos suspeitos pulou o muro do quintal da casa e que usava um capacete e estava com uma arma de fogo. e havia entrado em luta corporal com ele.

A vítima ainda relatou à polícia que, após entrar em luta corporal com o suspeito, ele gritou por ajuda ao seu comparsa que também pulou o muro, a levou ao interior da casa e dizia para pegar “o pano de joias”.

Em um dos quartos da casa estava a outra mulher, que também recebeu ameaças e, como ela não encontrou as joias que os assaltantes pediam, acabou agredida com a arma na região da cabeça. Em seguida, os homens fugiram com um cordão que encontraram na casa, conforme consta no relatório policial.

De acordo com a PM, uma das vítimas foi levada ao Hospital Regional de Paraíso e a Perícia Técnico-Científica esteve no local.

A Secretaria da Segurança Pública informou que até o momento o caso não foi registrado oficialmente à Polícia Civil. Mas de conhecimento do caso, o Delegado está levantando as informações necessárias para investigar o crime.