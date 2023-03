Redação Jornal do Tocantins

Profissionais de diversas carreiras jurídicas, incluindo advogadas, delegadas, promotoras, procuradoras de justiça e juízas que integram a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) farão um ato nesta sexta-feira, 24, a partir das 19 horas, na Praia da Graciosa para orientar os palmenses no uso dos canais disponíveis para denunciar casos de violência contra a mulher.

Presidente da comissão estadual da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a advogada Gizella Bezerra, disse, por meio da assessoria que as profissionais da associação que a ações institucionais como essa “convergem com o compromisso estatutário de combater a violência e empoderar mulheres e meninas no Brasil, levando à todas acesso à informação, à proteção integral de seus direitos, à luta contra a violência doméstica, familiar e política de gênero”.

A ação irá distribuir panfletos nos bares da orla com informações sobre o funcionamento dos principais canais públicos para denúncias de casos de violência contra a mulher:

- Ligue 180

- Ligue 190

- Cam (Centro de Atendimento à Mulher)

- Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça

- Salve Mulher, aplicativo para celulares da Secretaria de Segurança Pública.

A ABMCJ faz parte da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, maior entidade de mulheres no mundo e funciona como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc). Também colabora com a Unesco, Unicef e Onu Mulher