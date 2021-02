Vida Urbana Mulheres ficam feridas após carro capotar na rodovia Transamazônica De acordo com Corpo de Bombeiros, o motorista José Francisco da Silva contou ter cochilado ao volante, momento que saiu da pista e capotou o veículo

Duas mulheres ficaram feridas neste domingo, 7, após o carro que estavam capotar na Rodovia Transamazônica, em Araguatins, no extremo norte do Estado, numa região conhecida como Água Amarela. O atendimento com resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente elas foram levadas para o Pronto atendimento do Hospital Municipal de Araguatins. De acordo com a ...