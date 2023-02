O Governo do Tocantins publicou no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 13, uma retificação no edital do concurso da Secretaria da Educação (Seduc) e acrescentou a isenção na taxa de inscrição para as candidatas que tenham participado de programas de direcionamentos ao aleitamento materno, prevista na Lei nº 3.459 de 17 de abril de 2019.

Para as candidatas solicitarem a isenção é necessário a comprovação de contribuição em programas de aleitamento materno no período de dois anos anteriores ao da publicação do edital do concurso.

A comprovação de doação de leite materno será feita por meio de apresentação de documento expedido pela entidade coletora, no qual deverá constar o nome completo da doadora, CPF e os dados referentes à doação, que serão apresentados no ato da inscrição.

O edital prevê ainda a solicitação da taxa de isenção para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e eleitores que tenham prestado serviço eleitoral também têm direito à isenção da taxa de inscrição. Candidatos às vagas de professor na educação indígena também estão isentos.

Para mais informações acesse o Diário Oficial aqui.

Concurso

As inscrições para o concurso da educação estão abertas até o dia 16 de março, com taxa de R$ 150.

São ofertadas 5.021 vagas para o cargo de professor da Educação Básica, para o exercício das funções de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional e à criação de cadastro de reserva. Além de 143 vagas para o cargo de professor da Educação Básica, para o exercício da função de professor regente, na Educação Indígena.

A remuneração inicial para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.

De acordo com o governo, as provas estão agendadas para o dia 11 de junho de 2023.

Confira o edital completo no site da Fundação Getúlio Vargas.