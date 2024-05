Vida Urbana Mulheres do agro contam desafios e conquistas em ambientes predominantemente masculinos O Jornal do entrevistou mulheres que enfrentam desafios significativos no ambiente de trabalho e encontraram formas de se destacarem no setor agropecuário

No setor agropecuário, um espaço tradicionalmente dominado por homens, a presença feminina tem se tornado cada vez mais notável. O Jornal do Tocantins entrevistou mulheres que enfrentam desafios significativos no ambiente de trabalho e encontram formas de se destacarem e ganharem respeito. A presidente do Sindicato Rural de Augustinópolis Cássia Rejane Cayres Teixei...