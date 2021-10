Vida Urbana Mulheres de Araguaína com idade entre 40 a 69 anos poderão fazer exames gratuitos de mamografia Atendimento da Unidade móvel do Hospital de Amor estará disponível a partir desta terça-feira,26

As mulheres entre 40 e 69 anos, poderão realizar exames gratuitos de mamografia nos dias 26 a 28 de outubro em Araguaína. Para ter acesso a Unidade Móvel do Hospital de Amor, as pacientes deverão seguir alguns critérios, além da idade, como não estar grávida ou amamentando; não ter realizado o exame em um período menor que um ano em outra instituição; e mulheres que j...