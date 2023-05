Vida Urbana Mulher vítima de aborto sem consentimento pede para ser assistente de acusação contra prefeito do MA Pedido de ingresso na ação tem aval do Ministério Público, autor da denúncia contra o médico e prefeito de Carolina, Erivelton Teixeira (PL), e o vereador Lindomar da Silva

A vítima do aborto sem o consentimento imputado pelo Ministério Público ao médico Erivelton Teixeira (PL), atual prefeito de Carolina (MA) e o vereador do mesmo município Lindomar da Silva Nascimento (PL),em março de 2017, dentro de um motel, em Augustinópolis, extremo norte do estado, entrou com um pedido para ser assistente de acusação do órgão ministerial. A mulher...