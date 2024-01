Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 44 anos, suspeita de ter assassinado o próprio companheiro em Paraíso do Tocantins, se apresentou na delegacia e foi presa na manhã de terça-feira, 16.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 30 de dezembro de 2023. Ela teria esfaqueado o marido nas costas após uma discussão entre o casal. Após o crime, ela fugiu.

"Com todos os indícios apontando a companheira como autora do homicídio, solicitamos a prisão dela, que foi prontamente deferida pela justiça. No entanto, ao longo desses dias, não conseguimos intimar ou prender a mulher porque, após o crime, ela fugiu", destacou o delegado José Lucas por meio da assessoria.

A suspeita foi interrogada e, após a realização das providências legais cabíveis, foi entregue à custódia do sistema prisional do Estado.