Vida Urbana Mulher suspeita de vender drogas em residência é presa em Araguatins Um segundo envolvido conseguiu fugir durante a ação

A Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Araguatins. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 5, no bairro Vila Miranda, após informações recebidas pela agência de Inteligência da PM. Conforme a PM, a mulher, de 25 anos, junto com um homem, de 21 anos, utilizava uma residência para comercializar drogas...