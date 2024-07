Angelita Rodrigues dos Santos, de 45 anos, suspeita de matar o jovem Atanel Nazaro Ribeiro foi presa na tarde desta sexta-feira (12). O crime aconteceu em um bar na zona rural, no extremo sul de Palmas e o caso é investigado pela Polícia Civil. Para a família da vítima, o assassinato teria sido motivado por homofobia

A prisão aconteceu em uma região de chácara na rodovia TO-010, sentido Lajeado. No local, estava a suspeita e o companheiro. Segundo a Polícia Civil, ela havia se apresentado na delegacia três dias após o crime, mas foi liberada por não ter mandado de prisão em aberto.

O advogado Gustavo Abreu França, que faz a defesa de Angelita, informou em nota à TV Anhanguera que aguarda acesso aos autos para se manifestar e que a mulher já prestou duas declarações ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. (Veja nota completa abaixo)

O delegado responsável pelo caso, Guilherme Torres, informou em entrevista à TV Anhanguera que ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

"Não temos na investigação nada que confirme essa questão da motivação. O que sabemos é que ela teve um desentendimento com a vizinha. E no dia o rapaz estava lá e acabou se envolvendo no meio da briga. A partir daí eles passaram a se desentender", contou.

A suspeita foi encaminhada para a Unidade Prisional Feminina de Palmas, onde aguardará manifestação da Justiça.

Assassinato em bar

O crime aconteceu na noite do dia 22 de junho, em um bar localizado no distrito de Buritirana. Os policiais confirmaram que o rapaz foi atingido por um objeto perfurante.

De acordo com Klarinda Nazaro, irmã de Atanel, a mulher não tinha qualquer relação com o jovem e era apenas conhecida da família. Há cerca de seis meses teria acontecido um desentendimento entre os dois, com xingamentos homofóbicos e ela esfaqueou o rapaz.

Conforme a irmã, na época foi feito boletim de ocorrência da agressão, mas as ameaças continuaram. "Ela furou ele, mas recuperou [sic]. Ficava jurando de matar ele. Até que ontem ele estava no bar e ela chegou por trás", afirmou a irmã.

Quem é o jovem?

Atanel tinha apenas 18 anos e morava com a mãe no distrito de Buritirana. Mas a família é de Ponte Alta do Tocantins. Ele havia parado de estudar no 2º ano do ensino médio, mas tinha planos de voltar às salas de aula.

"O que ele gostava mesmo era de mexer com planta. Lá em casa a área é lotada de plantas, tudo dele. Pessoa alegre, alegre. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer era mexer com as plantas dele, com canteiro, com as galinhas dele", disse Klarinda.

O que diz a defesa

No momento, ainda estamos aguardando acesso aos autos do inquérito para podermos nos manifestar. A única informação que posso te passar é que a senhora Angelita se apresentou espontaneamente no dia 25/06, prestou suas declarações na DHPP e informou os telefones de contato pelos quais poderia ser contatada para prestar novos esclarecimentos.