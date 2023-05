Vida Urbana Mulher suspeita de matar companheiro a facadas em Pedro Afonso se apresenta à polícia Acompanhada de advogado, Leidismar Bugno será ouvida em Palmas no dia 8 de maio pela morte do operador de máquinas Pedro Ferreira, no dia 9 de abril

A agricultora e artesã Leidismar Lima Santos Bugno de 37 anos procurou a Polícia Civil, acompanhada do advogado Wagner Nascimento Carvalho na tarde de sexta-feira, 6, e se apresentou espontaneamente como autora do crime de homicídio ocorrido no dia 9 de abril, na Vila Mata Verde, zona Rural de Pedro Afonso. Ela é a suspeita de ter matado o operador de máquina Pedro Ferreira da Silva, de 50 anos, a facadas. O crime ocorreu no povoado Vila Mata Verde, a cerca de 30 quilômetros d...