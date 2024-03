Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher acabou presa em flagrante por suspeita de embriaguez ao volante após o carro em que conduzia bater no muro de uma casa na Avenida São Caetano, no Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins. O acidente ocorreu por volta das 4h15 deste sábado, 2.

Segundo a Polícia Militar a equipe chegou no local e encontrou a condutora “visivelmente embriagada”. Ela teria dito aos policiais que bebeu álcool com uma amiga e, ao levá-la para casa, perdeu o controle e bateu no muro de uma casa.

A corporação divulgou que a mulher não estava com documentos e não conseguiu realizar o teste de bafômetro. O veículo foi guinchado e ela levada para a delegacia, “onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e também estipulada fiança pelo delegado”, divulgou a PM.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, além do muro, também houve a batida em um hidrante. Na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, foi arbitrada fiança, “a qual foi paga, e a pessoa posta imediatamente em liberdade”.