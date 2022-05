Vida Urbana Mulher relata que capotou carro ao sentir muito cansaço e cochilar enquanto dirigia Acidente aconteceu neste sábado, 21, por volta das 12 horas, no setor Bertaville, região Sul de Palmas

O carro conduzido por Maria Luisa Almeida Guimarães Batista, 54 anos,capotou após a senhora perder o controle. O acidente ocorreu neste sábado, 21, por volta das 12 horas, no setor Bertaville, região Sul de Palmas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao atender a vítima, ela estava sentada no bagageiro do veículo, consciente e orientada. Ainda confor...