Vida Urbana Mulher que quebrou o braço em acidente de moto receberá R$ 50 mil por erro médico em Alvorada Ministro Benedito Gonçalves rejeitou recurso do governo estadual e considerou o valor proporcional à incapacidade da vítima após atendimento hospitalar

Decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, publicada nesta segunda-feira, 18, confirma que uma vendedora de roupas de Alvorada terá de ser indenizada em R$ 50 mil por falhas no atendimento médico que ela recebeu no hospital regional há oito anos. Conforme o processo, a vítima sofreu um acidente de moto no dia 7 de junho de 2017 e...