Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher identificada como Otília Martins dos Santos, desaparecida há cinco dias foi encontrada morta na manhã deste sábado, 7, em uma área de mata em Taguatinga, sudeste do Tocantins. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Segundo o CBM, a vítima saiu de casa na manhã de terça-feira, 3. A filha informou à equipe que a mãe fazia uso de álcool diariamente e, quando não bebia, tinha um surto psicótico.

Também informou ter ocorrido outros surtos anteriores, mas a família a encontrava na casa de conhecidos.

Os bombeiros informaram que no dia 4, um fazendeiro viu Otília pela última vez próximo à cidade, e que ela teria relatado que estava indo a Arraias ver seus filhos. No dia 5, equipes do CBM de Dianópolis também fizeram buscas, mas sem sucesso.

Na sexta-feira, 6, a equipe encontrou uma saia da vítima próximo a uma cerca e intensificou as buscas nas proximidades.

Neste sábado, após duas horas de buscas durante a manhã, os bombeiros localizaram a vítima sem vida em uma área de pastagem. Equipes da Polícia Militar foram acionadas juntamente com a perícia e o Instituto Médico Legal.