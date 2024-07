Vida Urbana Mulher que confundiu água com álcool e causou explosão rolou no chão para apagar fogo, diz polícia Acidente atingiu estrutura na praia de Araguanã, às margens do rio Araguaia. Vítima teve ferimentos pelo corpo e foi levada para hospital.

A mulher que se feriu ao confundir uma garrafa de álcool com água contou que seu corpo ficou em chamas após a explosão. Ela disse à Polícia Militar que saiu correndo e se jogou no chão para apagar o fogo em seu braço e antebraço esquerdo. O incidente aconteceu na praia de Araguanã, no norte do estado. As informações foram relatadas para a Polícia Mili...