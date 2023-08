A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira, 3, em Araguaína, norte do Tocantins, Tatiane Carvalho da Silva Alencar, de 31 anos.

Ela era procurada pela Justiça de Goiás desde o dia 16 de maio deste ano, após ter a prisão preventiva decretada, pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis, Lígia Nunes de Paula, em processo criminal pelo crime de homicídio.

A ordem prisional alcançava também a pessoa Lucas Eduardo de Lima Dutra, que morreu nove dias após o mandado ter sido expedido. Segundo relatos da imprensa goiana, ele morreu no dia 25 de maio durante troca de tiros com policiais militares do 4º BPM, no bairro Vila Operária, em Anápolis.

Conforme a ocorrência, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua das Uxiramas, no setor Cimba, em Araguaína, quando encontraram uma mulher em uma residência abandonada.

Após consulta aos dados, os militares constataram que ela possuía mandado de prisão em aberto e a levaram para delegacia de Polícia Civil de Araguaína.