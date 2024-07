Vida Urbana Mulher morre depois de ficar sob carro que capotou em Piraquê Maria estava acompanhada do marido que sofreu escoriações e precisou ser levado ao hospital de Xambioá. Acidente aconteceu noite de quinta-feira (4)

Maria do Socorro Gomes Ferreira, de 49 anos, morreu após o carro capotar e ela acabar esmagada debaixo do veículo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (4) em uma estrada que dá acesso ao assentamento Mantiqueira, no município de Piraquê, região norte do estado. A mulher estava acompanhada por seu marido, de 51 anos, que sofreu escoriações e precisou ser le...