Vida Urbana Mulher morre atropelada e motorista é preso com suspeita de embriaguez em Palmas Acidente ocorreu neste domingo e SSP informou que homem deve responder por homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante

Uma mulher de 54 anos morreu após ser atropelada por um carro neste domingo, 26, em Taquaralto, Sul de Palmas. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o condutor do veículo, de 30 anos, deve responder por homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante. A prisão ocorreu sem estabelecimento de fiança e que ...