Vida Urbana Mulher morre após ser atropelada na faixa de pedestres, em Araguaçu Polícia identificou o motorista que dirigia um caminhão e fugiu do local e localizou o veículo estacionado em uma rua

Na noite desta terça-feira, 13, uma mulher de 56 anos morreu após ser atropelada por um caminhão, na faixa destinada a pedestres na Avenida Araguaia, no centro da cidade, em Araguaçu, sudoeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que viu um caminhão que realizava uma conversão para entrar na Avenida Araguaia e que o ...