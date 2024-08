Vida Urbana Mulher morre após fazer cirurgia estética por mais de 10h em clínica no PA Vítima de 52 anos foi internada para a realização dos procedimentos na sexta-feira (16)

A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar a morte de uma mulher horas após a realização de cirurgias estéticas em uma clínica particular de Marabá, no sudeste do estado. Maria Leonice Passos, 52, foi internada para a realização dos procedimentos na sexta-feira (16). Na ocasião, a mulher foi submetida a uma lipoaspiração, uma mamoplastia e uma ab...