Vida Urbana Mulher morre após carro de passeio colidir com ônibus; veículo transportava em torno de 50 pessoas PRF informou que vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Gurupi em ambulâncias do Samu e da Prefeitura de Aliança; entre os feridos tinham crianças

Após um carro de passeio colidir com um ônibus, na BR-153, entre Aliança do Tocantins e Crixás, sul do Estado, na manhã desta quarta-feira, 2, uma mulher morreu e vários passageiros ficaram feridos. O G1 Tocantins/TV Anhanguera informou que o ônibus transportava em torno de 50 pessoas e entre os feridos, crianças. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros pre...