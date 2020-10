Vida Urbana Mulher grávida é morta com golpes na cabeça e corpo é encontrado em embaixo de folhas em Araguaína Polícia Civil iniciou as investigações para descobrir a autoria e as motivações do crime

O corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado coberto com folhas em um terreno baldio na Avenida Camargo de Ferraz, ao lado de uma escola municipal no setor Céu Azul, em Araguaína. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 22, por volta das 7 horas. Conforme a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, o corpo estava coberto com folhas e sinais de golpes...