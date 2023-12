Vida Urbana Mulher fica ferida ao bater moto em carro no cruzamento de hipermercado em Palmas Acidente ocorreu na Teotônio Segurado próximo à LO-33 entre uma Biz e um Voyage. A vítima foi levada para o HGP

Uma batida entre uma motocicleta modelo Biz e um veículo modelo Voyage deixou ferida a condutora da moto na manhã deste sábado, em Palmas. O acidente ocorreu no cruzamento da Teotônio Segurado com a Avenida LO-33, na altura do Assaí Atacadista. Segundo as informações da Guarda Metropolitana, a vítima, ainda não identificada, foi atendida pelos Bombeiros e encami...