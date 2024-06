Vida Urbana Mulher fica em estado grave após ser atropelada em faixa de pedestres A PRF informou que ela foi atingida por uma motocicleta, segundo a Semus a vítima teve uma fratura exposta no pé e foi levada ao HGP

Uma mulher de 47 anos ficou em estado grave após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu enquanto a vítima atravessava uma faixa de pedestres do Jardim Aureny IV, localizada na BR 010, na altura do km 454 em Palmas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo que atropelou a mulher foi uma motocicleta. A pedestre foi so...