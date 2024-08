Vida Urbana Mulher esfaqueada está internada em estado grave após passar por cirurgia; mãe dela morreu O suspeito do ataque é o ex-companheiro da jovem internada. Ele tem 49 anos e está preso

Uma mulher de 26 anos que foi esfaqueada em casa, em Gurupi, está internada em estado grave após passar por cirurgia. A mãe da vítima, Rosimeire Macedo Pereira, de 46 anos, também foi esfaqueada e morreu no local. O ex-companheiro da jovem é suspeito do crime e foi preso. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que a vítima foi acolhida no Hospital ...