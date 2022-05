Vida Urbana Mulher escapa de ser enforcada e denuncia companheiro com quem vivia há oito meses em Talismã Operador de motossera de 30 anos aplicou socos no rosto e tentou enforcar duas vezes a companheira, de 43, por supor que ela havia escondido a chave do carro para ele não sair de casa

Uma doméstica de 43 anos de idade moradora de Talismã conseguiu escapar de um enforcamento que um operador de motosserra, de 30 anos, tentou lhe aplicar no banheiro da casa que divide com o companheiro há oito meses. Segundo a denúncia feita pela vítima neste domingo, 15, a tentativa de enforcamento ocorreu no início da noite de sábado. O companheiro...