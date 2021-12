Vida Urbana Mulher do cantor Maurílio pede doações de sangue; ressonância avaliará lesão no cérebro do cantor Novo boletim médico informa que equipe fará exames em Maurílio para analisar se houve diminuição do inchaço no cérebro. Doações de sangue para o artista devem ser feitas no Igoh, na capital

A equipe médica que acompanha o cantor Maurílio realizará uma ressonância magnética para avaliar se houve melhora no inchaço identificado no cérebro do artista. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (21), o músico está sem medicações para controle da pressão e continua fazendo hemodiálise. Ele está sendo acompanhado por médicos especialistas em hematologia, n...