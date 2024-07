Vida Urbana Mulher de 54 anos morre carbonizada dentro de casa após incêndio Vizinhos chamaram o Corpo de bombeiros para combater o incêndio, mas não sabiam que a vítima estava na casa. O caso é investigado pela Polícia Civil

Maria das Neves Neres de Sousa, de 54 anos, morreu carbonizada após um incêndio na casa em que morava em Araguaína. Segundo a Polícia Militar (PM), os vizinhos disseram que a companheira da vítima, uma mulher de 55 anos, estava na calçada quando as chamas começaram, mas não sabiam que Maria estava no imóvel. O incêndio aconteceu no setor Nova Araguaína, neste doming...