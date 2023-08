Redação Jornal do Tocantins

Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 50 anos ferida. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 11, na BR-153, no Km 148, na zona rural de Araguaína, norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local viu a vítima sentada no chão, desorientada e com escoriações por várias partes do corpo.

Ainda de acordo com a corporação, os veículos envolvidos no acidente não estavam mais no local. A moto da vítima foi levada por outra mulher que estava junto na garupa, mas que recusou atendimento.

O motorista do carro envolvido no acidente fugiu do local. A vítima foi atendida e encaminhada para o hospital.