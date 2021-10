Vida Urbana Mulher de 49 anos sem comorbidade morre de Covid-19 no Estado; Tocantins contabiliza 3.875 mortes Boletim Epidemiológico inseriu mais duas mortes em seus dados desta sexta; Estado contabilizou 124 novos casos confirmados da doença, sendo 16 das últimas 24 horas.

Um homem de 69 anos, residente em Palmas, foi uma das vítimas da Covid-19 registradas no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 29. Ele tinha doença pulmonar intersticial com fibrose. A morte ocorreu no dia 6 de julho passado. Outra morte inserida no documento de hoje se trata de uma mulher de 53 anos, residente de Lagoa da Confusão. Ela não tinha nenhuma c...