Vida Urbana Mulher de 49 anos é uma das quatro vítimas da covid registradas nesta terça no Tocantins Estado tem atualmente 3.747 mortes causadas por complicações da doença; boletim aponta hoje mais 183 novos casos da doença, sendo 22 nas últimas 24 horas

O Boletim Epidemiológico registra nesta terça-feira, 21, mais quatro mortes da Covid-19, todos ocorreram neste mês. A vítima mais nova tinha 49 anos e era residente em Presidente Kennedy. Seu óbito ocorreu no dia 3 deste mês, no Hospital Dom Orione, em Araguaína, norte do Estado. O Estado tem atualmente 3.747 mortes causadas por complicações da doença. O documento t...