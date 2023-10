Uma mulher de 37 anos acabou presa pela Polícia Militar (PM), por suspeita de matar o marido com um tiro calibre .20, em Araguatins, extremo norte do Estado, na madrugada deste domingo, 22. Segundo a corporação, a suspeita afirmou que atirou para se defender do companheiro que tentou lhe agredir.

O Jornal do Tocantins checou que a vítima é Lucas da Conceição Ribeiro da Paz.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou por meio de nota neste domingo, 22, que a mulher atirou para se defender de agressões do marido. Também informou que o homem destruiu parte do imóvel.

Segundo a PM, a mulher fugiu do local juntamente com o filho de 15 anos. Eles foram encontrados nas proximidades da TO-010, próximo à ponte do rio Taquari. Na abordagem, o adolescente estava em posse da arma de fogo usada no crime e com um cartucho intacto.

Ao serem questionados sobre os fatos, a PM disse que a mulher confessou o crime e que, o adolescente, na intenção de assumir a culpa, afirmou ter feito o disparo.

Os dois foram apresentados juntamente com a arma do crime na Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

De acordo com a PM, no momento em que a equipe estava na delegacia apresentando os envolvidos, recebeu a informação, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, que Lucas da Conceição morreu no hospital Municipal de Araguatins.

A SSP disse que o caso será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.