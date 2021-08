Vida Urbana Mulher de 35 anos espera cirurgia urgente no pescoço há oito meses no Hospital Geral de Palmas Caso acabou no gabinete do juiz Gil Corrêa, que deu 45 dias de prazo para o Estado realizar procedimento indicado em dezembro de 2020 e precisava ser feito em 90 dias

Uma moradora do setor sul em Palmas, de 35 anos, passou por uma consulta médica no dia 1º de dezembro de 2020 na rede municipal de Palmas. O diagnostico apontou um quadro de "Bócio Multinodular com Compressão da Traqueia" da tireoide. A indicação dos especialistas era para uma cirurgia, considerada de urgência, com classificação amarela. Encaminhada imedia...