Vida Urbana Mulher de 19 anos é vítima de violência doméstica em Augustinópolis e consegue medida protetiva Ex-companheiro com quem teve um filho é suspeito de lesão corporal grave, sequestro e cárcere privado

Uma jovem de 19 anos teve medida protetiva de urgência concedida pela Polícia Civil (PC) em Augustinópolis, extremo norte do Tocantins, na manhã desta segunda-feira, 23, após denunciar o ex-companheiro de 34 anos, por violência doméstica. Conforme o registro, a vítima relata que teve um filho com o ex-companheiro durante o relacionamento que durou quatro anos. No dom...