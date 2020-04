Uma mulher com suspeita de Covid-19 é investigada pela Polícia Civil por suspeita de ter infringido determinação do poder público que impede a propagação da doença contagiosa. A mulher teria realizado uma festa com 40 pessoas no último dia 29 na residência dela, em Araguaína, Norte do Estado.

Segundo a polícia, que instaurou termo circunstanciado de ocorrência contra a mulher nesta quarta-feira, 15, estava afastada de suas atribuições profissionais e até teria assinado um termo de responsabilidade de que se manteria em isolamento.

A polícia comentou que devido estar sob suspeita de Covid 19, a mulher estava afastada de suas atribuições profissionais e até teria assinado um termo de responsabilidade de que se manteria em isolamento.

A mulher responde pelo crime em liberdade. A polícia explica que se condenada, ela pode se presa de um mês a um ano e ter de pagar multa.