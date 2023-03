Vida Urbana Mulher com deficiência mental desaparece após sair de casa no município de Rio da Conceição Família e amigos procuram por Dayanne Sousa de Aguiar, de 26 anos, que está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira, 13

Familiares e amigos estão à procura de informações sobre o paradeiro de Dayanne Sousa de Aguiar, de 26 anos. Ela tem deficiência mental e está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira, 13, quando saiu da casa onde mora, localizada no centro do município de Rio da Conceição, região sudeste do Estado. A lavradora Núbia Sousa de Aguiar Arcanjo, 36 anos, irmã d...