Vida Urbana Mulher com câncer espalhado no corpo vai à Justiça em busca de remoção para Barretos Paciente internada há dez dias com tumores no sistema nervoso central pede que Justiça obrigue Estado a removê-la

Uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela de urgência, movida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), pede que a Justiça obrigue o Governo do Estado a fornecer transferência via unidade de terapia intensiva aérea, para tratamento de paciente internada em estado grave há dez dias na capital. Com 58 anos, a paciente deu entrada no Hospital Oswald...