Vida Urbana Mulher cai ao tentar subir no palco do cantor Gusttavo Lima Assessoria do cantor informou que a fã foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros que estava no local

Uma fã tentou subir no palco do cantor Gusttavo Lima e acabou se acidentando com uma case da caixa de som. A apresentação ocorreu na noite de sexta-feira, na cidade Cárceres (MT). A mulher sobe ao palco e se segura na case. Ela se desequilibra e cai, com o objeto despencando em cima dela. A assessoria do cantor informou que a fã foi socorrida...