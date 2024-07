Vida Urbana Mulher acorda durante estupro e se defende do suspeito com golpes de facão, diz PM Vítima conseguiu gritar por socorro e o suspeito foi preso em flagrante

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de estuprar uma mulher da mesma idade, em Gurupi, no sul do estado. A vítima relatou para a Polícia Militar (PM) que estava dormindo quando o homem invadiu sua casa e cometeu o crime. Ela se defendeu com golpes de facão e gritou por socorro. Segundo os militares, quando a mulher acordou o suspeito já havia tirado suas r...