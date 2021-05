Vida Urbana Mulher é suspeita de colocar fogo na casa de companheiro em Gurupi Caso deve ser investigado pela polícia e não há informação sobre a motivação do ato

Uma casa pegou fogo em Gurupi, na região sul do Estado, no setor Waldir Lins, na noite desta quarta-feira, 5. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado pela própria companheira do dono do imóvel. O caso deve ser investigado pela polícia e não há informação sobre a motivação do ato. Quando chegaram ao local, por volta das 20 horas, os bombeiro...